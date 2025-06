Hello Les Kids,D'après le Insider ImFakeX1 (inconnu au bataillon),Voici les ce su seraient les specs de la PS6.Encore une fois à prendre avec les pincettes d'usage:Architecture : AMD Ryzen Zen 5 ou Zen 6 (custom)Cœurs/threads : 12 à 16 cœurs, 24 à 32 threadsFréquence : jusqu’à 4,5 - 5 GHzPlus de cœurs pour le multithread (jeux + multitâche comme streaming, IA, capture...)Architecture : AMD RDNA 4 (ou 5 en cas de retard de lancement)Puissance : 30 à 40 TFLOPS (vs ~10 TFLOPS pour la PS5)Ray tracing : plus performant et natif en 4K, avec effets plus avancés (GI, reflets, etc.)NPU/DSP dédié à l'IA :Upscaling avec un DLSS-like maison (ou FSR 4.0 amélioré)NPCs dynamiques (dialogues, réactions)Amélioration des voix/textures/animations en temps réelL’IA sera un point clé de différenciation (animations, dialogues adaptatifs, personnalisation).Type : 32 Go GDDR7Bande passante : 1 To/s ou plusIndispensable pour la 4K fluide avec assets très détaillés, mondes ouverts, multitâche, etc.SSD PCIe 5.0 NVMeCapacité : 2 To minimumDébit : jusqu’à 20 Go/s (vs ~5.5 Go/s sur PS5)Pour du chargement instantané (même entre continents dans un jeu open world).4K natif à 60/120 FPS stableMode performance à 1440p 120 FPS8K en mode "photo" ou pour des interfaces limitéesAmélioration du Tempest EngineAudio 3D encore plus immersif, dynamique selon l’environnement (IA encore ici)UI personnalisable par utilisateur via IAAssistant vocal/IA intégré pour gestion du système, aide en jeu, stream, etc.Multitâche amélioré (chat, musique, navigateur, vidéo, etc.)Accès natif à PS Now 2.0 / PlayStation Cloud pour jeu hybride (local + cloud)Jeux jouables partiellement installés + streamé pour économie de placeTotale avec PS4 et PS5 (peut-être même PS3 via émulation IA)Upscaling IA pour anciens jeux (textures, framerate)Design plus compact et silencieuxSystème de refroidissement liquide/graphène ou chambre à vapeur optimiséeManette DualSense 2.0 avec capteurs bio (pouls, transpiration)Suivi oculaire (pour VR ou menus)Compatibilité étroite avec PSVR3Éditeur de jeux no-code IA (genre "Dreams 2.0")PS: tout est faux j'ai généré ça sur ChatGPTMais en dehors de la blague de mauvais goût, est-ce que ce genre de specs vous paraîtrait réalistes et cohérent pour une console qui sortirait en 2027?Allez-y lâchez vous