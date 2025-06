C'est quoi ce jeu de fou ?

J'en suis au chapitre 2 et depuis le début je prend claque sur claque.



Les combats au tour par tour qui sont insane et qui rend la décision de Square enix de s'en éloigner ridicule.



La mise en scène au-dessus de la plupart des AAA



Les musiques qui sont épiques et qui me donne des frissons.



Le chara design des perso tous superbe, aucun n'est mauvais.



C'est quoi cet anomalie ? Un petit studio qui travaille pendant 5 ans et qui ridiculise tout les gros studios de centaines de personnes...



Si ce jeu n'est pas le Goty je deviens moinne