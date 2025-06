J’ai vu de nombreux sites et utilisateurs affirmer que leur Switch 2 mettait environ 3 heures pour se recharger complètement, de 0 % à 100 %. Pour ma part, la mienne ne prend que 2 heures. Avez-vous remarqué combien de temps la vôtre met pour une recharge complète ? J’ai l’impression que beaucoup de gens ou sites n’ont pas réellement effectué de recharge complète et se contentent de répéter les chiffres qu’ils ont vus ailleurs.

posted the 06/20/2025 at 01:20 AM by k13a