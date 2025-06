1080pI60FPS Portable / 1440pI60FPS salon– Baked lighting is back, game relies heavily on light maps– Pré-calculé pour des reflets directs de la lumière.– L'utilisation de l'ombre en temps réel est restreinte aux véhicules des joueurs et à certains éléments de détail de l'environnement de la piste.– La technologie d'éclairage indirect diffusé a été optimisée pour offrir une qualité supérieure, avec une contribution nette de lumière réfléchie.– Changements en temps réel des conditions météorologiques.– Eclairage en temps réel pour des reflets fidèles et précis.– Cependant, il semble faire un usage intensif de la méthode du cube mapping en temps réel utilisés pour des choses telles que l'eau.– L'eau dans Mario Kart World est un peu plus aboutie que celle de Mario Kart 8.– Les matériaux de Mario Kart World sont aussi de meilleure qualité, avec une meilleure résolution des textures et des techniques comme le normal mapping.– Le jeu fait parfois appel à des shaders plus complexes.– Les personnages dans les gradins sont désormais entièrement en 3D.– Un environnement plus interactif que Mario Kart 8– Pas de signe de DRS– Le mode docké intègre un système de traitement des images par post-production pour ajuster la résolution 1440p.– Les modes docké et portable présentent des similitudes, bien que des différences soient à noter. En mode portable, les niveaux de détail sont légèrement inférieurs, et la résolution de la carte est réduite.– Mode photo bloqué à 30FPS– Pas de dips– Aucun problème de performance lors de l'utilisation de GameChat.– Le temps de chargement est relativement court.