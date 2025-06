Salut tout le monde,Je reviens vers vous en ce jour de Summer Game Fest car il y aura peut-être du RE ce soir...on croise les doigts malgré son absence du State of Play (qui était franchement pas terrible au passage...).J'ai émis une théorie personnelle il y a peu qui a trouvé un écho dans le teasing du prochain RE par Capcom Brésil.On sait que Capcom fait parfois un peu de foreshadowing et je me demande si il n'y en avait pas déjà dans RE 7 concernant la suite de la saga.On sait via un document trouvé dans l'épave du Tanker qui transportait Mia, Alan et Eveline que le bateau devait à l'origine rejoindre la branche centre-américaine des Connections avant de finir dans le bayou louisianais :https://residentevil.fandom.com/wiki/Orders#Official_localisationEt j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'ils intègrent au tanker (dans le dortoir en jouant avec Mia) ce petit document qui peut-être lu et qui mentionne : "Amazon River Cruise Guide : Beauty in the Black Lagoon" (dans la vidéo qui suit à 4:13:12).https://www.youtube.com/watch?v=LRFm6fOcw2wÇa peut bien évidemment être juste comme ça ou ça peut vouloir signifier quelque choseEt maintenant Capcom "Brésil" qui tease un peu le prochain RE. Pourquoi Brésil ? Peut-être car c'est le lieu du prochain REVoilà c'est une théorie lancée comme ça, c'est peut-être complétement faux ou peut-être serais-je dans le vrai. On verra bien !En attendant, bon Summer Game fest à tout le monde, portez-vous bien !