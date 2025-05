Petite voir grosse question à tous les gamers entre 30 et 50 ans qui sont encore sur ce site.

Comment réussir à combiner passion pour le jeux vidéo et le reste : famille, boulot, amis qui ne sont pas toujours pour ou ouvert à ce passe temps?

Comment rester accroché et ne pas perdre la flamme face à cette avalanche de titres qui nous sont proposés?