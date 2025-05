MKBHD a pu tester un bras bionique et WOUAW ! La technologie a tellement évoluer, c'est très impressionnant et encourageant pour l'humanité de voir cela !Un exemple d'utilisation concret, c'est Tilly Lockey, qui grace à cette technologie, peut être beaucoup plus indépendante qu'auparavant.Le transhumanisme n'est peut-être pas si loin que cela... 2077 quoi !

posted the 05/29/2025 at 11:34 AM by suzukube