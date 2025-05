Le jeu d’action 2D Coneru: Dimension Girl, développé par HIKE Inc. et Eallin Japan, sortira le 29 mai 2025 sur Nintendo Switch et PC (Steam).Dans ce jeu, on incarne Socrates, un robot de combat qui partage son corps avec Coneru, une mystérieuse fille venue d’une autre dimension. Ensemble, ils vont défendre Shinjuku contre une invasion d’aliens complètement déjantés : la Hateful Fruit Company.Le gameplay mélange baston au corps-à-corps, tirs à distance et pouvoirs spéciaux. Selon l’humeur de Coneru, ses attaques changent – et si elle devient trop joyeuse, elle entre en mode "RunRun", boostant vitesse et puissance !Le tout est présenté dans un style pixel art rétro, très coloré et dynamique. Une démo est dispo sur Steam pour ceux qui veulent tester avant la sortie.