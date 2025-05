Jeux Video

Et ouais, les mois avancent et Sony en a toujours strictement rien à branler du blocage de ses jeux Steam dans environ 130 pays à travers le monde, au départ à cause des limitations du PSN (non disponibles dans les pays en question) mais n'a toujours pas débloquer le truc après avoir rendu le PSN non obligatoire pour les jeux solo.En l'occurrence, le blocage de Stellar Blade est lié... à une seule et unique tenue à déverrouiller en reliant son compte Steam au PSN. Un simple bonus facultatif.Et visiblement, les développeurs eux-mêmes n'étaient pas au courant.