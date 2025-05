A l'occasion de la collaboration entre Final Fantasy et les cartes Magic qui propose depuis un certains temps des cartes a l'effigie des personnes de Final Fantasy, Tetsuya Nomura a dessiné un nouvel artwork avec les divers formes de Sephiroth qui sert pour deux cartes.

D'autres artistes comme Y.Amano, A.Yoshida et K.Takahashi ont aussi participés.

posted the 05/11/2025 at 12:06 PM by guiguif