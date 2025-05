Jeux Video

Via le podcast DSOGaming et comme on s'y attendait, plus on avance, plus on touche le plafond de verre niveau rendu et il ne faudra plus s'attendre à des bonds majeurs comme entre l'UE3 et l'UE4.



En gros, l'Unreal Engine 6, ce sera :



- Une unification des systèmes intégrés dans l'Unreal Engine 5 et l'UEFN.



- Pour rappel, l'UEFN, c'est en gros la simplification extrême du code dont on a déjà un aperçu avec les modes créatifs de Fortnite qui d'ailleurs prochainement vont intégrer la gestion de la physique.



- Le but est simple : permettre à n'importe qui même au moins expérimentés de pouvoir créer des expériences de plus en plus profonde, et même des jeux complets avec moins de ressources et un gain de temps important.



- Autre point d'importance : davantage d'optimisation et de gestion de ressources pour les mondes ouverts (longtemps un problème de l'Unreal Engine), ou dans le cas inverse davantage d'optimisation dans la gestion de la densité dans des zones réduites.



- Les premières versions de l'Unreal Engine 6 arriveront d'ici 2 à 3 ans, donc en gros plus ou moins en même temps que la Next Gen (si du moins tout se passe comme prévu sur ce sujet avec les augmentations tarifaires).