Sony Interactive Entertainment et Housemarque ont publié aujourd'hui un patch PS5 pour Returnal à l'occasion de son quatrième anniversaire.Les utilisateurs de PlayStation 5 Pro pourront découvrir le jeu avec une résolution plus élevée, jusqu'à 2,5 fois plus de pixels.UP:-Résolution jusqu'à 2,5 fois supérieure sur PS5 Pro-Techniques avancées de mise à l'échelle pour une sortie 4K plus claire-Visuels plus nets avec une résolution de base d'environ 1700p-Pas de mode 120hz