Salut à tous,J'espère que vous allez bienC'est assez calme en ce moment sur ma chaine, mais c'est parce que je prépare des grosses vidéos qui me demandent beaucoup de travail.En attendant je vous partage ma dernière découverte : Phantom Fury, la suite du très bon Ion Fury.Ion Fury c'était clairement du Doom-like bien à l'ancienne. Sa suite, développée par une autre équipe, lorgne davantage vers du Half Life, et ma foi le début du jeu est pas mal du tout.Je vous laisse découvrir ça en vidéo et me faire un retour si vous voulez