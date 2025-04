Premier parallèle : Des jeux de sport

Deuxième parallèle : Des sports peut exploités

Troisième parallèle : Ils utilisent la "manette" de manière optimal

Quatrième parallèle : Des personnages jouables qui n'ont pas de rapport avec l'univers de Nintendo.











Ceux qui a marqués avec Wave Race, c'est la physique de l'eau et 1080°,c'est la physique de la neige avec une parfaite adéquation avec l'utilisation du stick analogique.





Mais alors, pourquoi le jeu peine à convaincre, en grande partie par le fait que nous avons pas des personnages "identifiable", un soucis de direction artistique bien terne et froide, mais la base est bonne (voir inédite dans l'approche).



Sur Wikipédia il y a écrit à propos de Wave Race sortie sur GB de la part de Joypad "le jeu est laid" et "fluide mais d'une lenteur abominable".



Et l'autre chose, c'est peut-être un rapport "innovant" avec la physique de l'environnement ou se passe la discipline, mais ça il faut avoir les joy-con en main pour savoir si c'est le cas ou pas, les premiers retours sont bon, mais visuellement, ça se voit pas comme l'eau ou la neige, il suffit que le jeu propose des surface différente, pour savoir si la surface ou l'on roule change la sensation, qui amènerait du "fun".

Plus je vois ce jeu, plus je pense à Wave Race et 1080°Aujourd’hui Wave race comme 1080° sont incontournable pour évoquer ses deux sports (voir culte pour certains).Est-ce que ça sera le cas pour cette nouvelle licence, là est la question.