Juste l'édition All-In-One qui sort enfin en Europe.Le 12 juin.Avec 5 ans de retard sur les USA.(étonné que Square ait pas tenté de sortir la compile totale au launch Switch 2, ils en auraient pourtant vendu 5 millions, c'est certain)

Like

Who likes this ?

posted the 04/17/2025 at 01:00 PM by shanks