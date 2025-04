On ne sait pas si la traduction française sera adapté du script japonais et du script anglais, mais sachez que la traduction anglaise présente dans le jeu sera la même que celle des années 90 faite par Working Design.Néanmoins il semble selon RPGFans que certaines références a la pop culture de l'époque et certaines blagues douteuses/insultantes aient été retouchés. Le doublage anglais, lui sera bien nouveau.On rappelle qu'un patch FR pour Lunar 1 sur PS1 est sorti par la team "ateliertraduction", ce dernier étant expurgé de tous les délires de la trad de Working Design.Lunar Remastered Collection sortira partout le 18 Avril.