Selon une source relayée par la chaîne YouTube Gothic Therapy, Sony aurait commencé à couper les ponts avec Sweet Baby Inc, une société de conseil en narration connue pour son approche engagée et controversée. Plusieurs projets en cours impliquant cette entreprise auraient été annulés de manière ciblée.Sweet Baby Inc a contribué à des jeux comme Battle Shapers, After Love, Sable, Suicide Squad: Kill the Justice League, Spider-Man 2 ou encore God of War: Ragnarok, intégrant des thèmes sociaux qui ont divisé les joueurs. L’insider évoque même l'annulation possible d'un projet lié à God of War, sans préciser s’il s’agissait d’un DLC, d’un spin-off ou d’une suite directe.La réception mitigée de certains jeux influencés par Sweet Baby Inc pourrait expliquer cette décision. Sony n’a fait aucun commentaire officiel.