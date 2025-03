Alors je savais que se serait pas là dinguerie,( sans doute concentré sur la présentation de switch 2)mais je suis un peu déçu. Ce n'est pas les jeux en soit,car je m'attendais a ce genre de sortie mais les annonces majeure...et le one morthing fesait pitié.mettre MP4 en plein milieu pour finir comme ça... Nintendo aurait clairement du laisser MP4 pour la fin ça a gâché le truc.. Bon vivement la semaine prochaine et pas de conneries de genre là..plus jamais ça Nintendo.

posted the 03/27/2025 at 02:43 PM by elicetheworld