Le rapport du SELL 2024 vient de tomber



On peut voir que le marché du jeu vidéo a baissé de 5.8% par rapport à 2023, année qui avait vu les stocks de consoles de current gen enfin disponible pour tout le monde.



Le marché console représente 45% (-18.9%), celui du smartphone 28% (+8.2%) et celui du PC 27% (+9.1%).

La France reste donc un marché dominé par les consoles malgré la baisse notable, là où la plupart des marchés le sont par les smartphones.



Évidemment EA FC 25 domine avec presque 1.5M de ventes, 1.06M pour BO6 et 0.5M pour EA FC24.

BO6 : 767 800 sur PS5 (71%), 163 000 sur PC (15%) et 138 500 sur Xbox (14%)



Là où l'U.K montrait aussi des chiffres énormes pour les habituels EA Sports FC 25, Black Ops et cie, Helldivers 2 avait aussi fait d'énormes ventes chez nos voisins britanniques avec 692 000 unités vendues (92% de démat), là où chez nous il a fait "à peine" 260 000 ventes avec 52% de ventes sur PS5. Il n'y a pas assez de détails pour le démat mais dans doute que c'est majoritaire, surtout un jeu jouable qu'en ligne.



Astro Bot, le GOTY 2024 a fait 142 600 ventes dont 110 000 en physique (77% en physique).

En UK, c'était 207 400 avec 114 000 unités en physique (55% de physique)



Sinon, pas de Metaphor ReFantazio, de Dragon's Dogma 2, mais du Dragon Ball Sparking Zero et du FF7 Rebirth.



DBSZ : 329 200 unités sur console dont 291 200 sur PS5 (53% en physique) et 38 000 sur Xbox (29% en physique). Le ratio sur console est de 88% pour la PS5.

En UK, le jeu a fait moins de 170 000 ventes vu que le 20e est F1 24 avec 171 000 ventes.

Pour le marché PC, Dragon Ball n'apparaît pas dans le top 20, donc probablement moins de 30 000 ventes sur PC.



FF7 Rebirth a fait 134 000 ventes dont 102 100 en physique sur PS5 (76%)

Là non plus, en UK, FF7 n'existe pas.



La France est assez influencée par le Japon vu les scores des jeux maison Nintendo mais aussi des jeux comme Dragon Ball et FF.

En vrac :

3e Super Mario Party Jamboree : 309 000

4e Mario Kart 8 : 272 000

5e Zelda : Echoes of the Wisdom : 236 800

6e Mario Wonder : 217 500

7e Minecraft Switch : 205 000



Pour le PC, Black Ops a été la meilleure vente de l'année avec 163 000 unités vendues. C'est presque aussi délicat que la position de Xbox en France alors que dans d'autres pays, le PC est plus présent.



La Switch 2 risque de faire des ravages vu comment Nintendo est énorme chez nous, contrairement au Royaume Uni qui a pourtant un marché plus gros que le nôtre.