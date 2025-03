Rocksteady recrute actuellement pour un nouveau jeu, apparemment basé sur Batman. Les offres d'emploi confirment que l'équipe utilise l'Unreal Engine 5. Le projet vise également un lancement cross-générationnel avec la PS5, la Xbox Series S|X et les futures consoles et bien entendu le PC.

