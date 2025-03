Cregger est déjà au fait de la chose horrifique, puisqu'il a réalisé le très solide Barbare (2022) avec Georgina Campbell et Bill Skarsgård.Zach Cregger le scénariste-réalisateur« Je suis un fan enragé de ces jeux depuis des décennies, et pouvoir donner vie à ce titre incroyable est un véritable honneur »Robert Kulzer, producteur de Constantin Film« le monde de Resident Evil vu via la vision de Zach est un exploit exceptionnel ».Sanford Panitch, president de Sony Pictures« Zach est l'un des nouveaux réalisateurs les plus talentueux et les plus excitants à être apparus sur la scène depuis de nombreuses années. Son approche brillante pour relancer et rafraîchir cette franchise légendaire de Sony en fait instantanément l'une de nos sorties les plus importantes en 2026. »(Septembre 2026 plus précisément)