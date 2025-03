Hello! Je cherche une mini manette usb qui se clipe sur le téléphone.. Il y'en a bcp mais elles sont énormes. Vous auriez un modèle sympa, pas cher et tout petit? (avec des bonnes sensations pour le rétrograming) Merci

posted the 03/03/2025 at 06:21 PM by seb84