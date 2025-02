Depuis son annonce officielle, le prochain State of Play fait beaucoup parler de lui.Sony est attendu au tournant par beaucoup, mais la surprise du show pourrait bien provenir d'un tiers, et plus précisément de Square Enix.En effet, selon plusieurs insiders, un remake de Parasite Eve serait annoncé lors de l'événement. Le leak est pris très au sérieux, et plusieurs sites de JV partagent l'info depuis quelques heures maintenant.Le state of play de Sony est prévu demain, le 12 février, à 23 H (heure française), les fans de la série et les joueurs n'auront plus longtemps à attendre pour vérifier la véracité de ce fameux leak.