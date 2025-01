Voilà, tout est dans le titre.L'éditeur Nacon, forcément au courant du calendrier global, a inclus ses premiers revenus autour de la Switch 2 dans son rapport d'objectif pour le premier semestre de la prochaine année fiscal (donc du 1er avril au 30 septembre 2025).L'entreprise précise d'ailleurs avoir tout un tas d'accessoires dédiés et ce qu'il faut de jeux (autant rétrocompatibles que neuf).Vous les sentez les portages de Robocop Rogue City et du moins glorieux Test Drive ?

Like

Who likes this ?

posted the 01/21/2025 at 01:13 PM by shanks