Miyazaki-san a profondément apprécié Bloodborne, le jeu qu'il a créé. Je pense donc qu'il est intéressé (par le fait de réaliser une suite), mais il a tellement de succès et il est tellement occupé qu'il ne peut pas le faire lui-même et il ne veut pas que quelqu'un d'autre s'en mêle. C'est ma "théorie" et l'équipe PlayStation respecte son souhait... Je ne veux pas révéler d'informations secrètes.

Durant le Kinda Funny Gamescast, Shuhei Yoshida s'est exprimé sur la licence Bloodborne et son avenir :Pour les fans de Gravity Rush, il a également déclaré qu'il ne fallait jamais dire « jamais » pour avoir plus de jeux, car Sony est plus ouvert à l'octroi de licences pour ses petites propriétés intellectuelles, comme Fantavision (Cosmo Machia a récupéré les droits) et Freedom Wars (Bandai a récupéré les droits).Enfin, il a fait savoir que les remasters/remakes PlayStation sont réalisés par des équipes dédiées (et non par de nouvelles équipes) afin d'accroître l'intérêt pour une propriété intellectuelle et de générer des revenus qui permettront d'investir dans de nouveaux jeux solo de grande envergure.