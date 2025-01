... le jeune président de Kalisto (1990) de 18 ans ?Ou plutôt qu'est devenu le fondateur de la société d'où allait naître Asobo ? après avoir levé des millions auprès de Xavier Niel dans les années 2000, pour une autre société, Mimesis Republic, qui a été liquidée elle aussi.Voilà qu'il s'est lancé dans le développement de vignes dans l'espace...EXTRAIT« J’ai eu 9 start-ups différentes à ce jour, j’ai toujours aimé aller sur des territoires en gestation, en innovation. Essayer d’amener des idées, un esprit de collectif et un appétit pour innover dans les produits et les services qu’on pouvait imaginer. Je l’ai fait en éditant des livres pour enfants en Chine, alors que je ne connaissais rien à l’édition de livres pour enfants, ni à la Chine : cela représentait beaucoup de défis. De la même façon, quand Emmanuel Etcheparre et moi avons monté une agence web en 1993, Internet n’existait pas. C’était pareil avec Kalisto dans le jeu vidéo… Aujourd’hui je suis très heureux de le faire dans le spatial, qui est une passion. Jeff Bezos rappelle souvent qu’il n’aurait pas pu créer Amazon sans FedEx, Visa et tout ce qu’ATNT a fait dans l’infrastructure télécoms. De la même façon, SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic et d’autres créent une infrastructure sur laquelle on peut imaginer des services et des innovations, c’est ce qu’on essaie de faire avec Space Cargo et avec Orbite. Et puis peut-être qu’en vieillissant, on veut faire des choses qui ont plus d’impact…"La Co(o)rniche : Nicolas Gaume a vécu dans l’hôtel de La Co(o)rniche, au Pyla-sur-Mer, jusqu’à ses 12 ans avec son frère et ses parents. « Gérer un hôtel-restaurant est incroyablement exigeant, mes parents y ont travaillé si dur (…). Mais j’aime cet univers, qui m’a bien sûr inspiré pour Orbite », assure le propriétaire des lieux, qui est aussi membre du Comité de direction du Groupe familial Gaume, qui gère également l’entreprise de construction et d’immobilier portant son nom.Kalisto : Passionné de nouvelles technologies, Nicolas Gaume lance à seulement 18 ans (1990) son entreprise de création de jeux vidéo. Son succès et son endettement sont fulgurants, Kalisto emploie jusqu’à 300 personnes, puis s’effondre après son introduction en Bourse en 1999 avant d’être liquidée en 2002. La fin brutale de l’entreprise « et le décès concomitant de 8 personnes dans ma famille ont rendu cette période très difficile. (…) Malgré la fin, les dettes et la douleur, je garde aussi beaucoup de bons souvenirs de cette période fondatrice, des leçons de vie importantes », confie-t-il.Douze des anciens salariés de Kalisto sont les cofondateurs d’Asobo Studio, acteur majeur du jeu vidéo en France.NGM Productions : À 24 ans, Nicolas Gaume assouvit son envie de découvrir la Chine, provoquée par le livre du sinologue François Jullien, Le détour et l’accès, lu lorsqu’il avait une quinzaine d’années au lycée Grand Air d’Arcachon. Il achète les droits de Père Castor, des Incollables et crée la maison d’édition de livres pour enfants NGM Productions.« Lancer cette entreprise a exigé beaucoup de rigueur et de méthode. La faire réussir m’a montré que je savais catalyser, livrer et a véritablement lancé mon parcours entrepreneurial », analyse-t-il.Microsoft : Son activité dans les jeux vidéo lui permet de collaborer très tôt avec Microsoft, « un géant technologique qui m’a offert et m’offre toujours de grands moments d’accomplissement. C’est extrêmement stimulant », affirme Nicolas Gaume. Il y a 6 ans, Satya Nadella lui propose un poste de directeur général qui l’emmène de Paris aux États-Unis. Il travaille actuellement dans le cabinet de Jean-Philippe Courtois, l’un des dirigeants du groupe. « Peut-être qu’un jour, je ne ferais plus que Microsoft ou je ne ferais plus que le spatial, on verra où l’avenir me mène », conclut-il.