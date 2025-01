Jeux Video

Toujours selon NateTheHate.

(ouais je sais, beaucoup de rumeurs mais pas comme si l'actu était débordante hein...)



Donc :



- Assassin's Creed Mirage en fenêtre de lancement (voire probablement Day One)

- Assassin's Creed Shadows avant la fin d'année

- Les autres jeux (une demi-douzaine au total actuellement dans les plans) sont essentiellement de vieux titres comme Rainbow Six Siege, The Division (probablement le 2) et une compilation (remasterisée ?) des deux Mario x Lapins Crétins.



Bonus :



- Metal Gear Solid Delta sortira bien sur Switch 2 (mais ne peut estimer si ce sera en même temps qu'ailleurs)