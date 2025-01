La con pétance de la république (désolé pour république > ce mot vulgaire en nombre entier), passionnément au service de notre passion, résistera t-elle à l'argent et à la politique d'Alain Donaldelon, l'homme 2 en 1, l'ami-râle, désormais transfusion nihilautistique Super Sayen 2, le nouveau specimen homme-homme que même la Bible n'a rosé imaginer. Même pas Alain de loin, c'est dire.un ami en 2 habits qui vous veulent du bien...Bref, le siamois orange aura t-il le temps d'imposer ses taxes au monde entier de sorte que nous nous "contentions de ce qu'on a", comme soupirent les pauvres, ou bien une PS6 à 1500 euros, ou une RTX 5060 à 1 000 euros, waouw c'est nouveau, c'est cher, c'est beau donc c'est le meilleur.Un conseil, pour les égoïstes qui ont tout raflé à Noël et rien raqué, dépêchez-vous. En février, faites-vous lévrier.Je sais je suis pet sinistre. Et ça pue le musk.