----------------------------------------------------------------------------------------Il faut prendre la parole à un moment, car la situation tourne vraiment au ridicule.Nintendo a promis qu’il présentera sa future console avant le 31 mars 2025. Mais, depuis quelques semaines, on assiste à une déferlante de fuites et rumeurs. Dernière en date ? Les Joy-ConCette énième fuite provient du forum chinois Baidu Tieba, certains observateurs ont remarqué un numéro de série sur la tranche intérieur du JC, numéro qui peut être vérifié et qui est valide sur le site de Nintendo.En somme, ce Joy-Con est bien lié à la Switch 2 !Face à cette déferlante d’informations, Nintendo ne peut plus se permettre de rester silencieux. La situation est en train de virer au ridicule, avec un constructeur qui fait la politique de l’autruche alors que son futur produit phare est victime de fuites incessantes, ce qui gâche énormément de surprises.