Dire que les fans de LBA aiment cette saga est un euphémisme : ce sont des amoureux passionnés, qui auront attendu comme la parousie le retour de Twinsen, et ce, pendant près de 30 ans. Presque une vie pour un gamer. Mais l'incroyable arriva. Voici donc Twinsen's Quest : un soft remake ET reboot du 1er épisode.

Au programme : refonte graphique totale, amélioration du gameplay avec la fusion des 4 comportements, complétée du système d'esquive de LBA2, plus une balle magique améliorée.

Le game design, quant à lui, n'a pas changé d'un iota, ce qui donne un caractère rétro qui divisera. L'histoire a été légèrement modifiée : Twinsen ne recherche plus sa fiancée Zoe (qui est quand même présente) mais sa petite sœur, Luna, un nouveau personnage qui s'appelle comme ma fille : le destin de Sendell nous lie, décidément !

LBA sauce 2024 est lumineux, coloré, toujours drôle et attachant. Son esthétique, à mi-chemin entre Nickelodeon et le low poly, ne convaincra pas tout le monde, comme sa réorchestration musicale, étonnamment discrète. Mais l'âme de la planète Twinsun est bien là, et j'espère sincèrement que la nouvelle génération lui donnera sa chance. Merci 2Point21 et espérons une suite !