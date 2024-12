Comme beaucoup j'ai complètement skippé ce jeu pensant que ce serait une enieme adaptation de manga/anime, mais je l'ai finalement acheté durant le BF... quelle surprise que ce Sand Land dispo sur PS5, PC et Xbox !Le jeu est long (~25/30 heures), les deux maps sont trés variés niveau topo (desert et jungle/foret), les différents véhicules/mecha vraiment plaisants à utiliser (tank, aeroglisseur, biped, moto ect...), il y à plusieurs villes/villages (des vrais hein), des donjons, des petits temples, des boss, une ville a reconstruire grace à des pnj à sauver dans le monde, des quêtes annexes, une OST excellente, des courses, de l'infiltration, une arène, un aspect light-RPG... alors oui ce n'est pas non plus Breath of the Wild version Akira Toriyama, il y a plein de defauts sur lequel je reviendrais quand j'en reparlerais plus tard, mais ce jeu a du couter une blinde en réalité pour au final faire des ventes risibles (a peine 10k a sa sortie au Japon).La faute a le com moisie de Namco Bandai misant trop sur les véhicules et la baston plutôt que sur le reste dans ses trailers.Il suffit de voir l'horrible demo, qui n'était au final qu'une demo technique pour tester les vehicules, qui à coupé l'envie a beaucoup, mais les gens l'ayant fait ne s'y trompe pas: 90% sur Steam et 80 sur Metacritic.D'ailleurs je viens de voir que le studio Illca est composé d'ancien de chez Cavia, je comprend mieux les passages qui passent de 3D à 2D comme dans leur dernier jeu: Nier.