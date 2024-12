Salut à tous,J'espère que vous allez bienAujourd'hui je vous partage ma toute dernière vidéo où je me suis (enfin) lancé dans Dino Crisis. Je voyais souvent pas mal de monde en parler mais je n'avais jamais essayé, ce qui est un comble pour le fan de survival horror que je suis.Je le découvre sur PS5 et j'ai déjà très envie de le continuer. Je comprends mieux pourquoi certains réclament le retour de la licence.Bon visionnage

posted the 12/19/2024 at 04:19 PM by oniclem