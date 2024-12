Vidéos Diverses

En 2023, on reprochait à Geoff de faire l'autruche sur la situation catastrophique de l'industrie du JV ces derniers temps. Avec des licenciements par milliers qui ne sont pas prêts de s'arrêter.Cette année, ce fut un peu différent. Il y a eu un petit discours de sa part, mais pas que. Puisqu'il aura surtout mis en avant un certain. Analyste de profession qui de base, n'a aucun lien avec le JV. Mais qui a aidé bénévolement 3000 personnes à retrouver un emploi dans ce secteur. Un dévouement qui lui a valu le tout premier prix "" des TGA.Le genre d'initiative qui me donne de l'espoir dans ce milieu. Même si j'en ai jamais entendu parler avant ces TGA