Planète Tripy Game Guides and News

Petite vidéo d'actualité de l'industrie du jeu vidéo, où l'on va aborder le possible management toxique chez. Nous commencerons par aborder la polémique autour des propos dele directeur artistique d'chez, avant de voir un témoignage anonyme d'un développeur de ce studio qui dénonce les changements subit après le rachat par

Like

Who likes this ?

posted the 12/07/2024 at 01:23 PM by tripy73