Square-Enix annonce que le total des expéditions et des ventes numériques de Dragon Quest III HD-2D Remake a dépassé les deux millions d'unités en trois semaines.Rappelons tout de même que plus de 955 000 exemplaires physiques se sont vendu au Japon.On peut donc clairement imaginer que plus de la moitié des ventes mondiales se sont faites sur ce territoire en ajoutant les ventes digitales.

Who likes this ?

posted the 12/06/2024 at 01:34 AM by guiguif