J'ai pu interviewer Olivier, qui a travaillé sur le projet Paprium, sur la partie optimisation du moteur graphique.Il revient dans une première partie sur son implication dans le projet, et sur la façon dont il a vécu ça.Et forcément, il y a une partie technique, où ça va parler développement, Assembleur et C.Un témoignage passionnant pour ceux qui se demandent comment la Megadrive a pu autant cracher ses tripes sur ce jeu ...

posted the 11/30/2024 at 04:08 PM by jedi