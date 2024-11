Quand je dit que les devellopeur sont de plus en plus mauvais plus on avance, mais la c'est vraiment du jamais vu....



Sir xbox série X, le jeux tourne pas au delà de 30 fps. Vu la gueule du jeux, c'est incompréhensible.



Néanmoins le vrai problème est ailleurs...



Le jeux plante. Quand on est dans le garage pour acheter des nouveau équipements, tracteurs etc....Le jeux plante.

Donc soit l'image se fige et on retourne dans le menu de la console, soit le jeux crash et fait littéralement rebouter la console.

Le jeux peut planter aussi en jeux.....



Le jeux est installer sur le ssd, mais franchement le chargement est long





J'ai jamais vu un jeux autant buger, surtout qu'il reprend beaucoup de chose des anciens opus....





Je sais pas si ici il y a des joueurs de farming, mais franchement attendez les patch avant de vous lancer.....



Les devellopeur à l'époque, étais vraiment plus doué....