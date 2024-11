Bonsoir à tous,En ma baladant ce soir sur Facebook (vous savez le réseau social des boomers) pour checker mes MP je suis tombé sur ça. Ca ma fait vraiment fait tilté qu'il y encore des gens qui tiennent des boutiques JV indés et qui ne sont pas avide de pognon !Le gars propose quand même un ensemble complet PS5 Pro + lecteur pour le prix de la console seule. Il aurait pu en profiter pour refourguer le lecteur à part et s'en foutre plein les poches (surtout qu'il a même pas été acheter chez lui) mais il a préféré être réglo.Un anti-scalper en puissance.

posted the 11/14/2024 at 07:27 PM by naoshige11