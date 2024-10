C'est Acquire qui sont les développeurs de la licence Tenchu / Way of the Samurai / Octopath TravelerDepuis quelques temps Nintendo est soutenus de plus en plus pour ses jeux maisons par les tiers, comme par exemple :Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp / Développeur : Advance Wars 1+2: Re-Boot CampAnother Code : Recollection / Développeur : Arc System WorksThe Legend of Zelda: Echoes of Wisdom / Co-développeur : Grezzo