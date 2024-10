Bonjour,Alors aujourd'hui samedi, review d'une console / PC portable un peu particulière, la Claw de chez MSI.Auréolée d'un mauvais karma à sa sortie, la console hybride s'est dotée de nombreuses mises à jour, qui ont, au final, réhaussé le confort de l'utilisateur.Initialement, assez loin en termes de performances brutes comparativement à ses sœurs que sont la Rog Ally ou la Legion Go, la petite dernière de chez MSI arrive, à présent, à tenir la dragée haute.Actuellement deux versions co-existent sur le marché : la version Core i5 (testée ici) et la version Core i7.Sans mentir, j'ai craqué pour la version Core i5 en promo chez Amazon pendant les derniers Amazon days : 449 €.Emballage : Pas grand chose à signaler, c'est pas bien super haut de gamme mais ça fait le job disons. On sent que des économies ont été faites à ce niveau là.A l'intérieur on retrouve donc la console (évidemment), une notice, et l'alimentation de 65W : bref rien de bien folichon.La console ne fait pas cheap, les plastiques sont solides et semblent robustes à l'usage, à voir avec le temps.Uniquement en noir, le traces de doigts ne semblent pas accrocher.Le RGB fait son petit effet, avec un petit côté "kéké soirée disco", on aime ou pas, perso, j'aime pas donc j'ai tout désactivé d'emblée.(les bouton A,B,X et Y et les deux joysticks sont RGB).Écran de 7 pouces, LCD (pas de OLED hélas), full-HD (je ne vois toujours pas l'intérêt d'un Full-HD suer un écran 7 pouces mais bon ... j'ai tout passé en 720p)4 Boutons sur chaque côté de l'écran, correspondant peu ou prou au "SELECT" / "START" / "Config rapide" / "Autre".Sur le dessus, on va retrouver les habituels : slot carte SD, bouton d'alimentation (avec détecteur d'empreinte), port USB-c (un seul port malheureusement mais compatible avec des cartes graphiques externes, bon point de ce côté là donc. Également trouvés, les boutons de volumes et une prise jack 3.5.L'arrière de la console présente une ouverture plutôt atypique pour ce genre de machine permettant une meilleure aération. La console fait pas mal de bruit mais la température semble maîtrisée (testée sur Spiderman).Plutôt légère la console pèse dans les 675 grammes et reste plutôt fine (dimensions : 294 x 117 x 21.2 mm).Tournant sous Windows avec une couche MSI, je n'ai pas vu de bugs particuliers, surement moins que j'aurais pu en avoir lors de son lancement en début d'année ...Côté performances, je suis plutôt satisfait, alors oui nous sommes loins d'une ROG ally X, il faut comparer ce qui est comparable, mais elle est nettement plus puissance qu'une Steam deck et joue à touche-touche avec la Rog Ally Z1E.Note finale : 17/20