Salut à tous,J'espère que vous allez bienAujourd'hui, j'ai sorti une petite vidéo découverte sur un survival horror 2D plutôt original : Super Dark Deception. Il s'agit en fait d'un demake de Dark Deception sorti il y a quelques années sur Steam et qui nous faisait affronter et fuir plusieurs créatures bien flippantes.Là il s'agit de la démo du jeu sur PS5 et ... bon sang que j'en ai chié ! En vrai c'est hardcore et je passe mon temps à crever dans cette vidéo XDJe sors cette vidéo découverte sans prétention car je suis en train de préparer plusieurs vidéos plus en rapport avec l'horreur et Halloween. J'ai hâte de vous les montrerBon visionnage à tous