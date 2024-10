Aujourd'hui, je vous propose d'en savoir plus sur Jonas FISCH, développeur allemand indépendant, qui avec son studio Commun Colors, va nous proposer à la fin du mois un jeu d'aventure dans la lignée des grands jeux Lucas Arts : Prim !Bonne lecture !

Who likes this ?

posted the 10/07/2024 at 03:49 PM by obi69