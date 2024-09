Je viens de découvrir NexPlay Pass, qui permet aux joueurs qui jouent exclusivement aux jeux physique d'accéder à une bibliothèques de jeux, via leur boite aux lettres, pour 29,99 € / mois !Même si de mon côté, je préfère largement le côté très pratique de télécharger mes jeux Game Pass, PlayStation Plus Extra et Ubisoft+ directement sur ma ROG ALLY / PS5 / XBOX SERIES S, c'est toujours un plaisir de voir des alternatives arriver sur le marché.

Who likes this ?

posted the 09/24/2024 at 04:27 AM by suzukube