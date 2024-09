Yo,J'en avais parlé récemment sur l'article de Guiguif qui avait remis le jeu en avant, donc j'vais faire de même ici en parlant de Trepang2, sorti l'année dernière.Pour faire simple, ça souffle le chaud et le froid. Les gunfights sont plutôt kiffants et bourrins, mais quelques détails viennent entacher l'expérience. Un exemple tout con, l'endurance limitée qui par exemple, empêche de faire des glissades ponctuellement et casse le rythme de l'action, la glissade elle-même qui est utile dans les combats de boss qui sont eux, malheureusement axé sur le corps-à-corps, les rendant absolument pas amusants, et seulement 5 missions de campagne et 6 secondaires qui se ressemblent beaucoup.Le jeu reste globalement plaisant, mais bien trop courts et les quelques défauts m'empêchent clairement de dire de lui qu'il est réellement un bon jeu. Mais libre à vous de vous laisser tenter, la vidéo sera bien plus parlante.