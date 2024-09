Tout est dans le titre, mais pour cette nouvelle vidéo, j'ai voulu faire un large aperçu des productions majeures qui sont sorties sur les ordinateurs 8 et 16 bits de l'époque.Ça touche donc un nombre important de machines, du Commodore 64 à l'Amstrad CPC en passant par le MO5 pour les 8 bits, et forcément les mythiques Atari ST et Amiga pour les 16 bits.Pour la période, ça va de 1984 à 1993. Il y a forcément du très lourd à l'intérieur, des jeux iconiques qui continuent à être encore joués 30 années plus tard.