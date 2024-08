Hello, Ça fait quelques jours que j'essaye de reprendre un abonnement Ps plus sur ma ps5. Que j'essaie sur la console, sur mon pc ou sur mon téléphone, j'ai un message d'erreur. J'ai bien vérifié mes coordonnées de carte. Je ne comprends pas, quelqu'un a eu le même problème ?

posted the 08/29/2024 at 07:30 PM by superpanda