SalutPour célébrer le 11ème anniversaire de mon jeu de course arcade "Night Riders", j'ai sorti un petit remaster qui le remet (un peu) au goût du jour.Contenu complet, pas de pubs ou de micro-transactions (à l'exception du système de donations - totalement optionnel).À télécharger gratuitement sur Google Play:Le prochain épisode de la série, Super Night Riders S1, est toujours en développement pour une sortie prévue ce trimestre sur Steam.Lien pour les wishlists:Plus d'infos sur la série:Mercibaka-neko / neko.works

posted the 07/23/2024 at 05:39 PM by kamuikun