Jeux Video

Alors pour vous faire une idée, ça fait l'équivalent de 85$.Dans un pays ou le salaire médian est à environ 400$...Sur Era, un mec habitant en Turquie rapporte qu'à l'époque, Red Dead Redemption 2 lui avait coûté en démat 199 ₺. Le AAA est maintenant à 2799₺ sur le PS Store. Soit +1300% d'inflation en 6 ans.Outre le cas Erdogan et ses taxes (la PS5 coûte l'équivalent de 1000$ là-bas), l'autre cause, on l'a connaît et c'est la même qu'avec Steam et Xbox : la lutte contre les habitudes de beaucoup d'occidentaux exploitant des VPN pour faire ses courses à moins cher.(Pour l'heure, les AAA sont du coup 30% moins cher sur PC et Xbox mais une hausse chez ces derniers peut tomber n'importe quand pour équilibrer)