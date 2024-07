Apparemment, la nouvelle vague de l'édition Complete de Mario Kart 8 Deluxe se débarrasse du téléchargement pour directement inclure la totalité des DLC sur la cartouche.Pour l'heure, cela ne concerne que la réédition envoyée au Moyen Orient et dans l'Asie du Sud mais les pro physiques peuvent croiser les doigts (sinon, c'est region free donc bon).La jaquette reste atroce en revanche

posted the 07/16/2024 at 09:16 PM by shanks