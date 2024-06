Jeux Video

Windows Central a pu mettre la main sur des docs internes.Donc le minimum syndical :- 1 port HDMI- 1 port secteur- 1 port Ethernet- 1 port USBC'est tout.L'économie au max pour une machine 100% Cloud dont le but était un prix de 100$ (130 grand max) en incluant une manette.Officieusement, selon les docs de l'affaire ABK, le projet était en cours mais plusieurs bruits de couloirs ont évoqué une annulation, à la fois parce que MS ne parvenait pas à atteindre son objectif de prix, mais aussi par désintérêt de ce type d'appareil quand de plus en plus de hardware et un jour smartTV intégreront nativement du xCloud.